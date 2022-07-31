انطلاقة سباقات "اللقايا" بمهرجان ولي العهد للهجن غدًا

يأتي ذلك بعد الانتهاء من أشواط المفاريد والحقائق، التي شهدت منافساتها حماسًا مرتفعًا وتقاربًا في النتائج، وأبليت فيها تقنية «الفوتوفينيش» بلاء حسنًا للفصل الحاسم بين المتنافسين بما وصل إلى 10 آلاف جزء من الثانية.