انطلاقة سباقات "اللقايا" بمهرجان ولي العهد للهجن غدًا

تنطلق غدًا الاثنين سباقات فئة اللقايا (قعدان - بكار) ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، وتستمر ثلاثة أيام لمسافة أربعة كيلومترات، بواقع 12 شوطًا في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية.
يأتي ذلك بعد الانتهاء من أشواط المفاريد والحقائق، التي شهدت منافساتها حماسًا مرتفعًا وتقاربًا في النتائج، وأبليت فيها تقنية «الفوتوفينيش» بلاء حسنًا للفصل الحاسم بين المتنافسين بما وصل إلى 10 آلاف جزء من الثانية.
وفي سياق متصل، شهدت أسواق الهجن تصاعدًا في الصفقات المليونية خلال الأيام الماضية عطفًا على النتائج القوية للمطايا الفائزة، وذهبت أكثر صفقات الشراء للشعارات الكبيرة في السعودية والخليج، وكان آخرها انتقال ملكية البكرة "مرعبة" إلى شعار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بقيمة مليون ونصف المليون ريال.
ويُعتبر مهرجان ولي العهد للهجن الأضخم في رياضات السباق عالميًّا، وخُصصت له جوائز في هذا العام بأكثر من 56 مليونًا، من ضمنها جائزة سيف ولي العهد وقيمتها مليون ريال، وتصل أشواط المهرجان لنحو591 شوطًا.