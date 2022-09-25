الاتحاد العراقي: البصرة تستضيف قرعة خليجي 25 لكرة القدم في 25 أكتوبر

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن حفل إجراء قرعة خليجي 25 المقررة في مدينة البصرة خلال الفترة من ( 6 ـ 19 يناير 2023م )، سيقام في 25 أكتوبر المقبل.
ويأمل المسؤولون العراقيون في استكمال كل تحضيرات استضافة خليجي 25 بوقت مناسب قبل الموعد المحدد لانطلاقها.
وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي أمهل العراق منتصف سبتمبر الحالي لإكمال مراحل إنجاز ملعب الميناء الدولي (سعة 30 ألف متفرج) ليصبح ثاني ملعب حديث في مدينة البصرة بعد ملعب البصرة الدولي.
واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.
وتقام كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970م، فيما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019م, وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها, فيما تحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بواقع (10) ألقاب مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عمان.