الاتحاد العراقي: البصرة تستضيف قرعة خليجي 25 لكرة القدم في 25 أكتوبر

وتقام كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970م، فيما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019م, وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها, فيما تحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بواقع (10) ألقاب مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عمان.