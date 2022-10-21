في ثاني أيامها.. استمرار منافسات جولات بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في الدرعية بـ4 أشواط

كما استطاع الفارس خالد الهادي تحقيق المركز الأول في الشوط السادس "شوط وزارة الرياضة" بزمن 35.30 ثانية بجولة نظيفة بدون أخطاء، وحل ثانيًا الفارس عبدالله الشربتلي بزمن 35.93 ثانية بدون أخطاء، وفي الترتيب الثالث جاء الفارس سعد العجمي بزمن قدره 36.78 ثانية بجولة نظيفة بدون أخطاء، وفي المركز الرابع جاء الفارس ناصر البقمي بزمن 36.84 ثانية بدون أخطاء، فيما حل خامسًا الفارس عبدالله أبا الخيل محققًا زمنًا قدره 37.59 ثانية بجولة نظيفة بدون أخطاء.