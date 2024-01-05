مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام إلى الدوري السعودي

اقترب الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من مغادرة النادي الإنجليزي، والانضمام إلى أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وبحسب ما نشره موقع "Onefootball" فإن مارسيال على وشك الرحيل عن مانشستر يونايتد؛ إذ تشير التقارير إلى أنه وافق على الشروط الشخصية لمضاعفة راتبه الحالي مع أحد الأندية السعودية.
وأشار الموقع إلى أن النادي السعودي الذي لم يذكر اسمه مستعد لتقديم زيادة كبيرة في راتبه، ويعتمد رحيل أنتوني مارسيال على موافقة مسؤولي مانشستر يونايتد.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتفاق يدرس ضم أنتوني مارسيال، وتقديم عرض له بقيمة 10 ملايين يورو خلال الموسم الجديد، وأن اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل ليست لديه النية لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي.
ويلعب أنتوني مارسيال البالغ من العمر 27 عامًا لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ سبتمبر 2015، وأعير لإشبيلية في يناير 2022 لمدة موسم واحد، وسبق له اللعب أيضًا لموناكو وليون الفرنسيَّين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.