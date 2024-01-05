مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام إلى الدوري السعودي

ويلعب أنتوني مارسيال البالغ من العمر 27 عامًا لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ سبتمبر 2015، وأعير لإشبيلية في يناير 2022 لمدة موسم واحد، وسبق له اللعب أيضًا لموناكو وليون الفرنسيَّين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.