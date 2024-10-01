لتنظيم البطولات ومشاركة الطلاب.. اتفاقية تعاون تجمع السهام والرياضة الجامعية

أبرم الاتحادُ السعودي للسهام اتفاقيةَ تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، تهدف إلى تفعيل دور الطرفين في نشر لعبة السهام وزيادة عدد الممارسين وتسخير الإمكانات المتاحة من الطرفين في البيئة الجامعية.
ووقّع الاتفاقيةَ كلٌّ من: رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل بن عبد المحسن الحكير، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد بن صالح المزيني.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور الطرفين في نشر لعبة السهام وزيادة عدد الممارسين وتسخير الإمكانات المتاحة من الطرفين في البيئة الجامعية واستضافة البطولات والدورات التدريبية للاتحاد السعودي للسهام، وتأمين كوادر من طلاب وطالبات الجامعات للمشاركة التطوعية في بطولات السهام بين الجامعات وإنشاء مراكز تدريب تتضمن عمليات التدريب وتنظيم البطولات، وتنفيذ برامج مبتكرة؛ بهدف التوعية والتعريف باللعبة وممارستها في الجامعات.
كما نصّت الاتفاقية على تنظيم بطولات تنشيطية لطلاب الجامعات السعودية وتنظيم بطولة وطنية بين جامعات المملكة واستضافة بطولة دولية جامعية من البطولات الرسمية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وتأمين الكوادر الفنية لبطولات السهام الجامعية وتنفيذ البرامج التدريبية التطويرية للكوادر من المدربين والإداريين والفنيين في الجامعات.