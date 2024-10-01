لتنظيم البطولات ومشاركة الطلاب.. اتفاقية تعاون تجمع السهام والرياضة الجامعية

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور الطرفين في نشر لعبة السهام وزيادة عدد الممارسين وتسخير الإمكانات المتاحة من الطرفين في البيئة الجامعية واستضافة البطولات والدورات التدريبية للاتحاد السعودي للسهام، وتأمين كوادر من طلاب وطالبات الجامعات للمشاركة التطوعية في بطولات السهام بين الجامعات وإنشاء مراكز تدريب تتضمن عمليات التدريب وتنظيم البطولات، وتنفيذ برامج مبتكرة؛ بهدف التوعية والتعريف باللعبة وممارستها في الجامعات.