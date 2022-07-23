إطلالة على المنتخبات الآسيوية المشاركة بمونديال قطر

تعود نهائيات كأس العالم إلى قارة آسيا بعد 120 يومًا، حيث تحتضن منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى بتاريخها ، منافسات المونديال، كما أنها الأولى في ضيافة بلد عربي ، وذلك حينما تستضيف قطر النسخة الـ21 من البطولة.
حيث تواصل القارة الاستعداد لمتابعة رقم قياسي يبلغ 6 منتخبات آسيوية تشارك في النهائيات، وتتمثل قارة آسيا بمنتخب قطر المضيف، إلى جانب كلٍ من السعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء على وضع استعدادات المنتخبات الآسيوية الستة خلال الأشهر الماضية، وخطط الاستعداد في الأشهر الأربعة المقبلة.
أوقعت القرعة الأخضر السعودي ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات الأرجنتين، بولندا، المكسيك.
حيث يدشن مبارياته بمواجهة الأرجنتين (22 نوفمبر)، ثم يلاقي بولندا (26 نوفمبر)، ويختتم مبارياته في دوري المجموعات بملاقاة المكسيك (30 نوفمبر).
قدم منتخب السعودية عروضًا مميزة خلال التصفيات الآسيوية، حيث تربع على صدارة المجموعة الثانية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، ومباشرة بدأ الفريق مرحلة الاستعداد لخوض النهائيات.
ومع وجود منتخبين يحملان النكهة اللاتينية في مجموعته، هما الأرجنتين والمكسيك، كانت أولوية الفريق واضحة في مرحلة الاستعداد، حيث تقابل مع كولومبيا وفنزويلا في شهر حزيران/يونيو خلال المعسكر التدريبي في إسبانيا.
وسوف تتواصل الاستعداد خلال شهر سبتمبر عبر خوض مباريات ودية أمام الإكوادور والولايات المتحدة، في حين تشهد المرحلة النهائية من الاستعدادات في شهر نوفمبر مباريات مع آيسلندا وبنما في أبو ظبي، ثم مقابلة كرواتيا في الرياض قبل أسبوع من خوض المباراة الأولى في النهائيات أمام الأرجنتين.
ومع الحاجة إلى وجود قوة هجومية حاسمة، يواصل المدرب رينارد متابعة تقدم حالة صالح الشهري الذي يواصل التعافي بعد تعرضه لإصابة في القدم خلال مشاركته مع الهلال في دوري أبطال آسيا 2022، حيث أجرى عملية جراحية في شهر إبريل.
يخوض النهائية للمرة الأولى بتاريخه، وعلى اعتباره البلد المضيف فقد وضعه الفيفا على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب الإكوادور، السنغال، هولندا.
يقص شريط مشاركاته بالمونديال بمواجهة منتخب الإكوادور (21 نوفمبر)، ثم يلاقي السنغال (25 نوفمبر)، وبعدها هولندا (29 نوفمبر).
لم يشارك منتخب قطر في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، ولكنه أمضى السنوات الثلاث الماضية بخوض استعدادات مكثفة، تضمنت المشاركة في كوبا أمريكا 2019، وكأس كونكاكاف الذهبية 2021، إلى جانب التصفيات الأوروبية لكأس العالم، وبلغ الدور قبل النهائي في كأس العرب التي أقيمت على أرضه.
وأجرى منتخب قطر بقيادة المدرب فيليكس سانشيز معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا خلال شهر حزيران/يونيو، حيث لعب مباراة ودية أمام ريال مايوركا.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري عددًا من المباريات الودية في الفترة المقبلة، من ضمنها مباراتان أمام كندا وتشيلي في شهر سبتمبر.
تعد هذه هي المرة الـ11 التي يتأهل فيها منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم، حيث كانت أول مشاركة له في مونديال 1954 في سويسرا، والأخيرة في 2018 بروسيا، وخرج في المرتين من دور المجموعات.
ويأتي المنتخب الكوري في المجموعة الثامنة حيث سيواجه الأوروغواي (24 نوفمبر)، ثم غانا (28 نوفمبر)، قبل أن يقابل البرتغال (2 ديسمبر).
بعد أن تأهل إلى النهائيات بحصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية، خاض منتخب كوريا الجنوبية مجموعة من المباريات الودية قبل وبعد سحب قرعة النهائيات، حيث حقق انتصارات أمام آيسلندا ومولدافيا، قبل أن يخسر أمام البرازيل 1-5 في مباراة شكلت استعدادًا لمواجهة أوروغواي في النهائيات.
وتواصلت استعدادات الفريق بخوض مباراتين أمام تشيلي وباراغواي في شهر يونيو، حقق خلالهما فوزًا وتعادلاً، ثم فاز الفريق على المنتخب المصري وصيف بطل كأس الأمم الإفريقية بنتيجة 4-1.
ويتواصل العمل داخل معسكر المنتخب الكوري تحت قيادة المدرب باولو بينتو، وهو يشارك حاليًا في بطولة اتحاد منطقة شرق آسيا، حيث يقوم المدرب بتجربة عددٍ من اللاعبين الشباب في ظل غياب اللاعبين المحترفين في قارة أوروبا.
وتعرض الثنائي كيم مين- جاي ولي جاي-سونغ لإصابات خلال الفترة الأخيرة، حيث ستواصل الجماهير المحلية متابعة جاهزية اللاعبين قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.
أوقعت القرعة المنتخب الإيراني بالمجموعة الثانية، حيث يستهل مبارياته بملاقاة منتخب إنجلترا (21 نوفمبر)، وبعدها يواجه ويلز (25 نوفمبر)، ويختتم مبارياته بمواجهة الولايات المتحدة (29 نوفمبر).
سيطر عدم اليقين على استعدادات منتخبات إيران في الفترة الماضية، حيث خاض الفريق مباراة ودية واحدة بعد نهاية التصفيات الآسيوية في شهر مارس.
وشهدت مباراة منتخب إيران أمام الجزائر في شهر يونيو فوز الأخيرة بنتيجة 2-1، ولكن مع اقتراب النهائيات فإن وتيرة استعدادات المنتخب الآسيوية مرشحة للتصاعد.
وتشتمل تشكيلة المنتخب الإيراني مجموعة من اللاعبين المحترفين في قارة أوروبا، وهو ما يشكل إضافة مهمة للفريق، حيث يأمل الفريق بتسجيل حضور مميز في البطولة عندما يخوض المباراة الأولى أمام إنجلترا يوم 21 نوفمبر.
لم تكن القرعة رحيمة مع المنتخب الياباني حيث أوقعته في أقوى المجموعات إلى جوار منتخبين مرشحين بقوة للظفر باللقب هما المنتخب الألماني والإسباني إضافة إلى منتخب كوستاريكا.
حيث ستلعب في المجموعة الخامسة وتبدأ مباريات بلقاء ألمانيا (23 نوفمبر)، ثم كوستاريكا (27 نوفمبر)، وتختتم دور المجموعات بمواجهة إسبانيا (1 ديسمبر).
نجح منتخب اليابان في التأهل للنهائيات بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية خلف السعودية، وقام الجهاز الفني للفريق بوضع خطط استعداد مكثفة خلال الفترة الصيفية.
فقد نجح المنتخب الياباني في تحقيق الفوز على باراغواي 4-1 ثم خسر بصعوبة أمام البرازيل 0-1، حيث سجل نيمار هدف الفوز عبر ضربة جزاء في طوكيو.
بعد ذلك خاض الفريق منافسات بطولة كأس كيرين، حيث نجح أبناء المدرب هاجيمي مورياسو في الفوز على غانا 4-1 قبل أن يخسروا أمام تونس 0-3 في المباراة النهائية.
والآن مع عودة اللاعبين المحترفين في أوروبا إلى أنديتهم قبيل انطلاق الموسم الجديد، يقوم المدرب مورياسو بمنح الفرصة لعددٍ من اللاعبين الشباب من الدوري المحلي خلال المشاركة في بطولة اتحاد منطقة شرق آسيا.
وفي الفترة المقبلة سوف تتقابل اليابان مع الولايات المتحدة في شهر سبتمبر، علمًا بأن فترة الانتقالات الصيفية تشهد تحركات كبيرة للاعبين اليابانيين، حيث انضم تاكومي مينامينو إلى موناكو الفرنسي، وانتقل تاكيفوسا كوبو من ريال مدريد إلى ريال سوسييداد، في حين يستعد كيوغو فوروهاشي للعودة مع فريقه سلتيك بعدما غاب عن المراحل الختامية من الموسم الماضي بسبب الإصابة.
حجز منتخب أستراليا مكانًا له في كأس العالم، الذي سيُقام في قطر أواخر العام الحالي، بعد تجاوزه منتخب بيرو في الملحق العالمي بركلات الترجيح 5 / 4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.
وانضمت إلى المجموعة الرابعة في منافسات مونديال 2022، إلى جانب: الأرجنتين، الدنمارك، تونس.
وسبق أن تأهلت أستراليا إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، والخامسة على التوالي، إذ لم تغب عن آخر 4 نسخ من المونديال: 2006، 2008، 2010، 2014، 2018.
بداية مبارياته ستكون أمام فرنسا (22 نوفمبر)، تليها مباراة تونس (26 نوفمبر)، ثم الدنمارك (30 نوفمبر)
كانت رحلة منتخب أستراليا إلى قطر 2022 الأطول بين المنتخبات الآسيوية، حيث حصل الفريق على المركز الثالث في المجموعة الثانية، ثم خاض مواجهة أمام الإمارات في الملحق الآسيوي، قبل أن يتفوق على بيرو في الملحق العالمي.
ونتيجة لخوض مباريات الملحق، لم يلعب منتخب أستراليا مباريات ودية هذا الصيف، ولكن الفترة المقبلة سوف تشهد استعدادات مكثفة، من خلال مباراتين وديتين مع الجارة نيوزيلندا في شهر أيلول/سبتمبر، حيث أكد المدرب غراهام آرنولد أنه سيعمل على تجربة أكبر عددٍ من اللاعبين قبل اعتماد التشكيلة التي ستشارك في قطر 2022.
ويبرز السؤال حول الاعتماد على توم روجيتش لاعب سلتيك الاسكتلندي الذي غاب عن مباراتي الملحق، في حين أن آرون موي المنضم حديثًا إلى سلتيك سيكون مطالبًا بإثبات محافظته على مستواه بعدما كان دون نادٍ في الأشهر الماضية.
في المقابل سيكون السؤال الأهم هو جاهزية قلب الدفاع العملاق ساري سوتار لاعب نادي ستوك سيتي، الذي قدم عروضًا مميزة في التصفيات، ولكنه تعرض إلى إصابة في أربطة الركبة خلال المباراة أمام السعودية في شهر نوفمبر الماضي، ليضطر إلى إجراء عملية جراحية وهو ما زال حاليًا في مرحلة التعافي.