إطلالة على المنتخبات الآسيوية المشاركة بمونديال قطر

ونتيجة لخوض مباريات الملحق، لم يلعب منتخب أستراليا مباريات ودية هذا الصيف، ولكن الفترة المقبلة سوف تشهد استعدادات مكثفة، من خلال مباراتين وديتين مع الجارة نيوزيلندا في شهر أيلول/سبتمبر، حيث أكد المدرب غراهام آرنولد أنه سيعمل على تجربة أكبر عددٍ من اللاعبين قبل اعتماد التشكيلة التي ستشارك في قطر 2022.