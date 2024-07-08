النصر يفاوض حارس ليفربول أليسون رغم اتفاقه مع مواطنه إيدرسون

وقال الموقع الإنجليزي ربما يكون نادي النصر السعودي قد توصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع نجم مانشستر سيتي إيدرسون، لكننا يمكن أن نكشف أن أليسون ي الذي يعتبر رقم 1 في ليفربول يظل هدف النصر الأول في مركز حارس المرمى.