النصر يفاوض حارس ليفربول أليسون رغم اتفاقه مع مواطنه إيدرسون

كشف تقرير صحفي إنجليزي أن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يعتبر الهدف الأول لفريق النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالرغم من توصلهم إلى اتفاق مع مواطنه إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.
وذكر موقع "TEAMtalk" أنه في الأيام الأخيرة كثف نادي النصر جهوده لضم إيدرسون، الذي أبدى استعداده لمغادرة مانشستر سيتي للمشاركة في تحدٍ مختلف، حيث يحب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا المشروع الذي ينفذه النصر واللعب مع كريستيانو رونالدو.
وقال الموقع الإنجليزي ربما يكون نادي النصر السعودي قد توصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع نجم مانشستر سيتي إيدرسون، لكننا يمكن أن نكشف أن أليسون ي الذي يعتبر رقم 1 في ليفربول يظل هدف النصر الأول في مركز حارس المرمى.
وأوضح "TEAMtalk" أن نادي النصر تواصل مع مانشستر سيتي لمناقشة الرسوم الخاصة بانتقال إيدرسون المحتمل، لكن السعر الحالي الذي حدده سيتي، والذي يبلغ نحو 50 مليون يورو (42 مليون جنيه إسترليني)، يعتبر مرتفعًا للغاية بالنسبة للنصر.
وأشار بسبب موقف مانشستر سيتي الحازم، بالإضافة إلى خروج البرازيل من بطولة كوبا أمريكا، يستعد النصر السعودي للعودة إلى التفاوض مع أليسون حارس ليفربول، والذي يظل هدفهم الرئيسي، قبل مواطنه إيدرسون.
وأضاف مؤخرًا تلقى أليسون "عرض عقد ضخمًا" من نادي النصر وأكدت التقارير أن هذا العرض في المراحل النهائية قبل إرساله رسميًا.
وكشف الموقع الإنجليزي أن المفاوضات كانت مع إيدرسون، بالإضافة إلى مشاركة أليسون مع البرازيل في كوبا أمريكا، قد جعلت كل شيء يسير ببطء بالنسبة للنصر، لكنهم الآن يريدون استئناف المفاوضات بقوة ومحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن أليسون.