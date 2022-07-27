الشباب يتغلب على لاس بالماس الإسباني

تغلب فريق الشباب على نظيره لاس بالماس الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لاكوينتا أحد ملاعب التدريب في مركز ماربيا لكرة القدم ضمن معسكر الليوث، في إسبانيا.
ودخل الشباب، المباراة الودية بتشكيلة مكونة من فواز القرني، نادر الشراري، ألفريد ندياي، متعب الحربي، خالد الغامدي، نواف العابد، إيفر بانيجا، كريتشوفياك، كريستيان جوانكا، كارلوس جونيور وهتان باهبري.
وسجل الهدف الأول للشباب، هتان باهبري في الدقيقة الأولى، قبل أن يعدل لاس بالماس النتيجة سريعًا في الدقيقة الرابعة عن طريق الجناح جارسيا، وتمكن خالد الغامدي من إضافة الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 20.
وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة على الرغم من الفرص الهجومية التي سنحت للطرفين، لينتهي اللقاء الودي بفوز الشباب 2-1.
ويخوض الشباب 3 مباريات تجريبية أخرى، أمام ريال سرقسطة في 31 من الشهر ذاته، وألخيسيراس،على أن يتم تحديد آخر المواجهات التحضيرية التجريبية لاحقًا.
وكان الشباب أنهى الموسم الماضي بدوري المحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، من 15 انتصارًا و10 تعادلات وخسر الفريق 5 مباريات.