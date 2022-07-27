الشباب يتغلب على لاس بالماس الإسباني

تغلب فريق الشباب على نظيره لاس بالماس الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لاكوينتا أحد ملاعب التدريب في مركز ماربيا لكرة القدم ضمن معسكر الليوث، في إسبانيا.