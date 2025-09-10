"اجتياز" تُهدي السعودية ثالث كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن 2025

شهدت منافسات اليوم التاسع من مهرجان ولي العهد للهجن 2025 تتويج المطية "اجتياز" لمالكها ساير محمد العتيبي بكأس الشوط الثالث (بكار – عام)، لتمنح السعودية ثالث كؤوسها في النسخة السابعة من المهرجان، بعد تحقيقها توقيتًا بلغ 9:23.429 دقائق.
وتوَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، المُلاك الفائزين في فئة "الثنايا"، وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.
وانطلقت منافسات المهرجان في 2 سبتمبر الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، ويضم 249 شوطًا، من بينها 5 أشواط مخصصة للهجانة من الرجال والسيدات، وتجاوزت قيمة جوائزه 50 مليون ريال.
وشهدت الأشواط الرئيسية اليوم تفوقًا خليجيًا لافتًا؛ حيث نالت المطية "خطيرة" للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقب الشوط الأول (بكار – مفتوح) بتوقيت 9:10.043 دقائق، فيما فازت "عبوره" لهجن الشحانية من قطر بكأس الشوط الثاني (قعدان – مفتوح) بتوقيت 9:21.500 دقائق، وتوَّجت "العارض" لمالكها الإماراتي حمد نهيان العامري بكأس الشوط الرابع (قعدان – عام) بزمن 9:20.183 دقائق.
وسجّلت "خطيرة" التوقيت الأفضل في منافسات "الثنايا"، خلال الفترة المسائية، بزمن بلغ 9:10.494 دقائق.
وخاضت المطايا المشاركة في فئة "الثنايا" 24 شوطًا، بمشاركة 727 مطية، قطعت خلالها مسافة إجمالية بلغت 144 كيلومترًا، بمعدل 6 كيلومترات لكل شوط، فيما بلغت قيمة الجوائز المالية المخصصة للفئة 6.116 ملايين ريال.
ويواصل مهرجان ولي العهد للهجن تعزيز حضوره الدولي بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف الدول، سعيًا إلى ترسيخ تراث الهجن كجزء أصيل من الثقافة السعودية، وتحقيق عوائد اقتصادية من خلال فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة، تعكس العمق الحضاري للمملكة وتدعم استدامة الموروث الوطني.