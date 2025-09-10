"اجتياز" تُهدي السعودية ثالث كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن 2025

وشهدت الأشواط الرئيسية اليوم تفوقًا خليجيًا لافتًا؛ حيث نالت المطية "خطيرة" للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقب الشوط الأول (بكار – مفتوح) بتوقيت 9:10.043 دقائق، فيما فازت "عبوره" لهجن الشحانية من قطر بكأس الشوط الثاني (قعدان – مفتوح) بتوقيت 9:21.500 دقائق، وتوَّجت "العارض" لمالكها الإماراتي حمد نهيان العامري بكأس الشوط الرابع (قعدان – عام) بزمن 9:20.183 دقائق.