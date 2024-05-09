بمشاركة 140 لاعبًا.. اختتام برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في أبها

اختتمت، أمس الأربعاء، المرحلة الـ 12 من برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات والتي أُقيمت في مدينة أبها على مدى يومي 7 و8 مايو، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بالإدارة الفنية، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلةً بالاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
وشهد المهرجان الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مشاركة 140 لاعبًا تحت إشراف 25 مدربًا و11 معلمًا، ومشاركة 124 لاعبةً تحت إشراف 9 مدربات و11 معلمة.
ويأتي برنامج اكتشاف المواهب ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، والتي اعتمدت على 7 ركائز من أبرزها مسار تطوير المواهب.
وفي ختام المهرجان تم تكريم المشاركين بهدايا تذكارية، على أن يتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات الفنية واللياقية وذلك من أجل متابعتها والعمل على تطويرها في المستقبل.
يذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 أعوام، وأعمار المشاركات من الطالبات من 9 إلى 12 عامًا.
ومن المقرر أن يُقام المهرجان في 13 مدينة قادمة هي الدوادمي، القيصومة، الطائف، بيشة، وادي الدواسر، القريات، رفحاء، بقعاء، الرس، الجبيل، القنفذة، ينبع والعُلا.
من جهته قدم المسؤول الفني لإدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية خالد الفرحان شكره وتقديره لوزارتي الرياضة والتعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية وإدارة تعليم عسير، على اهتمامهم ودعمهم لهذا المهرجان، كما قدم شكره للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج.