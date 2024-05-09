بمشاركة 140 لاعبًا.. اختتام برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في أبها

ومن المقرر أن يُقام المهرجان في 13 مدينة قادمة هي الدوادمي، القيصومة، الطائف، بيشة، وادي الدواسر، القريات، رفحاء، بقعاء، الرس، الجبيل، القنفذة، ينبع والعُلا.