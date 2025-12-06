قائد الأخضر "سالم الدوسري".. توهّج لافت مع المنتخب في كأس العرب

تمريرات حاسمة

ارتفع رصيد تمريراته الحاسمة في البطولة إلى أربع تمريرات خلال مباراتين فقط، وحصد جائزة أفضل لاعب للمباراة الثانية تواليًا، بعد أدائه المميز أمام عمان في المواجهة التي قدّم فيها أيضًا تمريرتين حاسمتين، سجل من الأولى فراس البريكان هدفًا، وأتبعه بالاستفادة من الثانية صالح الشهري بالهدف الثاني للأخضر، ليؤكّد سالم أنه اللاعب الأكثر تأثيرًا في منظومة المنتخب هجوميًا.