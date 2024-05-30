استعدادًا لنهائي "أغلى الكؤوس".. الهلال والنصر ينهيان تحضيراتهما لقمة "كأس الملك"

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة النصر مساء غدٍ الجمعة في نهائي كأس الملك "أغلي الكؤوس".
وشارك "مالكوم" فى التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وقد تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
وشهد المران الأخير حضور رئيس الهلال فهد بن نافل الذي أبدى سعادته بأداء الفريق. وطبق المدير الفني البرتغالي "خيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، وقد اختتم المدرب المران بتدريبات فنية متنوعة.
في الجانب الآخر اختتم النصر استعداداته لخوض مواجهة الهلال المنتظرة في نهائي أغلى الكؤوس.
وفي مؤتمر صحفي علّق كاسترو عن اختيار الحكم الأرجنتيني، قائلاً: "نريد أن تكون العدالة موجودة".
وأضاف: "ليس عندي أي شك في قدرات الحكم، لأنه حكم عالمي".