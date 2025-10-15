الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف النسخة الـ29 من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2025

20 فائزًا

وسيتم خلال الحفل تكريم 20 فائزًا في فئات متنوعة، وهي: "جائزة أفضل لاعب للرجال، أفضل لاعبة للسيدات، أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة للرجال، أفضل لاعبة آسيوية محترفة للسيدات، أفضل لاعب كرة قدم صالات، أفضل مدرب، أفضل مدربة، أفضل لاعب شاب، أفضل لاعبة شابة، أفضل اتحاد وطني بفئاتها الأربع، أفضل اتحاد إقليمي، جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية، جائزة الحكام الخاصة، جائزة ماسة آسيا، جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للإنجاز المتميز."