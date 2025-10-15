الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف النسخة الـ29 من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2025

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الخميس، النسخة الـ29 من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2025، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
20 فائزًا
وسيتم خلال الحفل تكريم 20 فائزًا في فئات متنوعة، وهي: "جائزة أفضل لاعب للرجال، أفضل لاعبة للسيدات، أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة للرجال، أفضل لاعبة آسيوية محترفة للسيدات، أفضل لاعب كرة قدم صالات، أفضل مدرب، أفضل مدربة، أفضل لاعب شاب، أفضل لاعبة شابة، أفضل اتحاد وطني بفئاتها الأربع، أفضل اتحاد إقليمي، جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية، جائزة الحكام الخاصة، جائزة ماسة آسيا، جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للإنجاز المتميز."
المرشحون
وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي في نسخة هذا العام من الجائزة بعد ترشحه لجائزتين، وهما: جائزة أفضل اتحاد وطني للفئة البلاتينية، وجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين للفئة الذهبية، كما يترشح لاعب المنتخب الوطني الأول سالم الدوسري لجائزة أفضل لاعب في آسيا، بالإضافة إلى لاعب المنتخب الوطني تحت 20 عامًا حامد يوسف لجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا.