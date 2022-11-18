الكشف عن البطاقات الرسمية للاعبي الأخضر في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

وضمت تشكيلة المدير الفني إيرڤي رينارد المغادرة إلى قطر (26) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، علي البليهي، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري.