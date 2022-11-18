الكشف عن البطاقات الرسمية للاعبي الأخضر في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن البطاقات الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والتي ستنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع منتخب الإكوادور، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى في عمر المسابقة الذي يناهز 92 عامًا التي ستنظم خلال الشهور الأخيرة من السنة، وليس خلال فصل الصيف كما جرت العادة.
وستحتضن قطر هذه الدورة من كأس العالم، وستتوزع مبارياتها على 8 ملاعب في 5 مدن مختلفة، حيث سيحتضن ملعب البيت في مدينة الخور المباراة الافتتاحية، في حين ستدور مجريات موقعة النهائي في ملعب لوسيل.
وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت مساء يوم الأربعاء الماضي إلى دولة قطر الشقيقة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وضمت تشكيلة المدير الفني إيرڤي رينارد المغادرة إلى قطر (26) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، علي البليهي، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، وسيقص مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين، يوم 22 نوفمبر 2022 على ملعب لوسيل، وفي المواجهة الثانية يواجه نظيره البولندي يوم 26 نوفمبر على ملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء المكسيك في 30 نوفمبرعلى ملعب لوسيل.