الفارس السعودي الشربتلي يتوج بالمركزين الأول والثاني في بطولة خيخون الإسبانية

توج الفارس الأولمبي السعودي عبدالله الشربتلي بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى (فئة النجمتين) ضمن بطولة خيخون في إسبانيا، بعدما تألق رفقة الجواد Quisandro على ارتفاع 145 سم، محققًا جولتين نظيفتين من الأخطاء بزمن قدره 36.74 ثانية.
كما واصل الشربتلي تألقه في اليوم الختامي للبطولة، بحصوله على المركز الثاني في فئة الأربع نجوم على ارتفاع 145 سم مع الجواد Alamo، بفارق أجزاء من الثانية عن الفارس البلجيكي فان باشن صاحب المركز الأول.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن مشاركة فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز في الموسم الأوروبي، الذي شهد تقديم نتائج مميزة على مختلف الأصعدة.
المنتخب السعودي في البطولة كل من: رمزي الدهامي، عبدالله الشربتلي، عبدالرحمن الراجحي، خالد المبطي، ومشاري الحربي.