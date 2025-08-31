الفارس السعودي الشربتلي يتوج بالمركزين الأول والثاني في بطولة خيخون الإسبانية

كما واصل الشربتلي تألقه في اليوم الختامي للبطولة، بحصوله على المركز الثاني في فئة الأربع نجوم على ارتفاع 145 سم مع الجواد Alamo، بفارق أجزاء من الثانية عن الفارس البلجيكي فان باشن صاحب المركز الأول.