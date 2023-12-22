كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023: "مان سيتي" يُتوَّج باللقب على حساب "فلومينينسي"

وسط حضور جماهيري، تجاوز الـ50 ألف متفرج، تُوِّج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية "السعودية 2023" على حساب نظيره "فلومينينسي" البرازيلي بنتيجة 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".