كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023: "مان سيتي" يُتوَّج باللقب على حساب "فلومينينسي"

وسط حضور جماهيري، تجاوز الـ50 ألف متفرج، تُوِّج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية "السعودية 2023" على حساب نظيره "فلومينينسي" البرازيلي بنتيجة 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".
بادر "السيتي" بزيارة شباك "فلومينينسي" مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة الأولى عن طريق "جوليان الفاريز" بصدره! بعد الاستفادة من كرة مرتدة من القائم.
وجاء الهدف الثاني عن طريق مدافع "فلومينينسي" اللاعب "نينو" بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ27 من زمن الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف "فودين" الهدف الثالث لمان سيتي في الدقيقة الـ72.
واختتم "الفاريز" أهداف السيتي بالرابع في الدقيقة الـ88 والثاني للاعب في هذا اللقاء.
وبحصول "مان سيتي" على لقب كأس العالم للأندية 2023 قاد مدرب النادي الإنجليزي، بيب غوارديولا، فريقه مانشستر سيتي إلى التتويج بكأس العالم للأندية بنسخته العشرين؛ ليصبح أول فريق في تاريخ الأندية الإنجليزية يفوز بخماسية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.