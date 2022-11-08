"ياسر الشهراني" لاعب "الهلال" يتصدر قائمة أكثر مدافعي الدوري السعودي صناعة للأهداف

في حين احتل المركز الثالث محمد البريك لاعب الهلال ، فقد نجح في صناعة 23 هدفًا في دوري المحترفين، كما جاء في المركز الرابع حسن معاذ لاعب الاتحاد والشباب السابق بصناعة 22 هدفًا.