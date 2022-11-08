رياضة

"ياسر الشهراني" لاعب "الهلال" يتصدر قائمة أكثر مدافعي الدوري السعودي صناعة للأهداف

"حسين عبد الغني" حل ثانيًا و"البريك" ثالثًا
ياسر الشهراني
ياسر الشهراني
محمد السيد
محمد السيد

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن أكثر المدافعين صناعة للأهداف في دوري المحترفين السعودي.

وتصدر قائمة المدافعين ياسر الشهراني لاعب نادي الهلال حيث نجح في صناعة 30 هدفًا في دوري المحترفين السعودي.

وجاء في المركز الثاني حسين عبد الغني لاعب النصر والأهلي السابق بصناعة 29 هدفًا، بالتساوي مع منصور الحربي لاعب نادي الرائد.

في حين احتل المركز الثالث محمد البريك لاعب الهلال ، فقد نجح في صناعة 23 هدفًا في دوري المحترفين، كما جاء في المركز الرابع حسن معاذ لاعب الاتحاد والشباب السابق بصناعة 22 هدفًا.

وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، بتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.

الهلال
ياسر الشهراني
دوري روشن السعودي للمحترفين

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