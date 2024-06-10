في معسكر سراييفو .. الأخضر السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات يسجل انتصارات متتالية

حقق المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات فوزين متتاليين أمام منتخب صربيا، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 3-2 والمباراة الثانية بنتيجة 5-2.
وكان قد انطلق المعسكر التدريبي في 23 مايو الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى 15 يونيو الجاري، بإشراف المدير الفني الكرواتي ماتو ستانكوفيتش.
ونجح المنتخب السعودي للصالات مع ظهوره الأول في الدخول للتصنيف الدولي لكرة قدم الصالات FIFA محققًا المركز 51.
وأكد ستانكوفيتش مدرب المنتخب الوطني للصالات أن الانتصارات جاءت نتيجة للتحضيرات المكثفة والعمل الجاد من الجميع.
من جانبها، أعربت عالية الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية، عن فخرها بأداء المنتخب ورأت في هذه الانتصارات جهوداً مكثفة تستحق الفخر.
وتأتي هذه الإنجازات ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم منظومة كرة القدم النسائية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.