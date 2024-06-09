بعد فوزه على فريق لندن.. "الرياض للبولو" يتوّج بطلاً لبطولة تشيسترز ان ذا بارك

من جهة أخرى عبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، عن سعادته بتحقيق فريق الرياض للقب البطولة، واصفًا المنافسة في البطولة بالقوية إضافة إلى الخبرة العريضة للفرق المشاركة، وأكد عمرو زيدان أن الإنجاز السعودي غير مستغرب في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للرياضة في سائر الألعاب.