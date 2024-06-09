بعد فوزه على فريق لندن.. "الرياض للبولو" يتوّج بطلاً لبطولة تشيسترز ان ذا بارك

تُوّج فريق الرياض للبولو، بلقب بطولة تشيسترز توينز بولو ان ذا بارك، التي اختتمت مساء اليوم في العاصمة البريطانية لندن، بنسختها الـ14، والمصنفة (12 قول)، وذلك بعد فوزه على فريق لندن بنتيجة 6 / 2.
ونال البريطاني باتريك دوري، لاعب فريق لندن، جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل الخيل صوفيا، لفران إليزالدي، لاعب فريق الرياض، على جائزة أفضل خيل في البطولة.
يُذكر أن فريق الرياض الذي مثّله كل من فيصل بن فهد أبو نيان ونور بن أحمد أبو خضرة والأرجنتينيين فران إليزالدي وماتيو لالور، قد تجاوز نظيره دبي بنتيجة 9 / 8 في ربع النهائي، وتخطى فريق بوينس آيرس الأرجنتيني بنتيجة 9 / 3 في نصف النهائي.
من جهة أخرى عبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، عن سعادته بتحقيق فريق الرياض للقب البطولة، واصفًا المنافسة في البطولة بالقوية إضافة إلى الخبرة العريضة للفرق المشاركة، وأكد عمرو زيدان أن الإنجاز السعودي غير مستغرب في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للرياضة في سائر الألعاب.