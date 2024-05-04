للمرة الثانية في تاريخ المملكة.. الرياض تستضيف النسخة السادسة لدورة الألعاب الإسلامية السادسة

يذكر أن الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، يحتفي، وبالتزامن مع إقامة النسخة المقبلة، بمرور عشرين عامًا على تنظيم النسخة الأولى من الدورة، والتي أقيمت تحديداً في المملكة العربية السعودية عام 2005 بأربع مدن هي، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف لتعود الدورة في نسختها المقبلة إلى أرض المملكة العربية السعودية لتقام من جديد.