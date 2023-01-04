في افتتاح الجولة 12 من دوري روشن.. قمة " الشتاء " تجمع الاتحاد والهلال.. "كلاسيكو" منتظر لمن يبتسم؟

تنطلق، الخميس، منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات مثيرة، لعل الحديث يتركز حول " الكلاسيكو " المرتقب الذي يجمع الاتحاد بنظيره الهلال.
يسعى ضمك المنتشي بالتعادل أمام الهلال في الجولة الماضية لأخذ نصيبه من الجريح الرائد ( خسر ديربي بريدة أمام التعاون )، وذلك حينما يلتقي الفريقان عند الساعة 3:30 عصراً، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
بنشوة استقبال اللاعب البرتغالي " التاريخي " كريستيانو رونالدو، يستضيف النصر نظيره الطائي، وذلك على أرض ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة السادسة مساءً.
النصر يأمل تجاوز ضيفه من أجل الحفاظ على قمة الترتيب وعدم التعثر، وسط حضور جماهيري كبير -متوقع - لمساندة أصفر العاصمة، فيما يأمل الطائي العودة لحائل ولو بنقطة التعادل.
قمة " الشتاء " الملتهبة، تجمع الاتحاد وضيفه الهلال، وذلك عند الساعة 8:30 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة " الجوهرة المشعة "، بقيادة الحكم الايطالي "دانييلي أورساتو".
لقاء هام للطرفين من أجل الزحف قدماً نحو الصدارة، والتعثر لأحدهم قد يساهم في ابعاده من مربع الكبار..ويبقي السؤال لمن يبتسم " الكلاسيكو "؟
يحل الشباب ضيفاً مزعجاً على نظيره الوحدة، وذلك عند الساعة 8:30 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
يسعى فرسان مكة للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق النقاط الثلاث التي تدفع بالفريق لمناطق الدفء، في المقابل يأمل الشباب العودة بالنقاط الثلاث والعودة لقمة الترتيب من جديد، بعد أن انتزعها النصر.