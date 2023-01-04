في افتتاح الجولة 12 من دوري روشن.. قمة " الشتاء " تجمع الاتحاد والهلال.. "كلاسيكو" منتظر لمن يبتسم؟

يسعى فرسان مكة للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق النقاط الثلاث التي تدفع بالفريق لمناطق الدفء، في المقابل يأمل الشباب العودة بالنقاط الثلاث والعودة لقمة الترتيب من جديد، بعد أن انتزعها النصر.