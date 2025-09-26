صافرة ليتوانية تدير كلاسيكو الاتحاد والنصر.. وطاقم لاتفي للأهلي والحزم

علن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم التحكيم المكلّفة بإدارة مباريات يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025–2026.
كلاسيكو الاتحاد والنصر أسندت لجنة الحكام قيادة قمة الجولة المرتقبة بين الاتحاد وضيفه النصر، المقررة على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، إلى طاقم تحكيم ليتواني بقيادة الحكم دوناتاس رومساس حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه أليكساندر راديوس (مساعد أول)، وديفيد سوزيديلس (مساعد ثانٍ).
وتُدار غرفة الفيديو من قِبل الليتواني دوناتاس سيميناس، ويعاونه الحكم السعودي سعد الشبرمي.
الحزم والأهلي فيما يتولى طاقم لاتفي إدارة لقاء الحزم وضيفه الأهلي، بقيادة الحكم أندريس تريمانيس، ويعاونه هارالد جودرمانيس وأليكيسيس سباسونيكوف، بينما يتولى كريستابس راتنيكس مسؤولية غرفة الفيديو، بمساعدة الحكم السعودي هشام الرفاعي.
ضمك والاتفاق أما مواجهة ضمك والاتفاق، فسيُديرها طاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم عبدالصمد بكري، ويعاونه سعد السبيعي وحمد بن حركان، على أن يتولى رائد الزهراني الإشراف على غرفة الفيديو، بمساعدة أحمد العتيق.