صافرة ليتوانية تدير كلاسيكو الاتحاد والنصر.. وطاقم لاتفي للأهلي والحزم

كلاسيكو الاتحاد والنصر أسندت لجنة الحكام قيادة قمة الجولة المرتقبة بين الاتحاد وضيفه النصر، المقررة على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، إلى طاقم تحكيم ليتواني بقيادة الحكم دوناتاس رومساس حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه أليكساندر راديوس (مساعد أول)، وديفيد سوزيديلس (مساعد ثانٍ).