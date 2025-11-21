دوري روشن للمحترفين: الهلال في مواجهة الفتح والاتفاق أمام الفيحاء

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 4:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.

يدخل ضمك المواجهة وهو في المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، بينما يشارك النجمة وهو في المركز الـ18 (الأخير) دون أي نقاط.