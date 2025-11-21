دوري روشن للمحترفين: الهلال في مواجهة الفتح والاتفاق أمام الفيحاء

تستكمل غدًا السبت باقي مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 4:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.
يدخل ضمك المواجهة وهو في المركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، بينما يشارك النجمة وهو في المركز الـ18 (الأخير) دون أي نقاط.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة 5:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب إيجو بالدمام.
يدخل الاتفاق اللقاء وهو بالمركز الـ11 برصيد 9 نقاط، في حين يأتي الفيحاء في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.
ينطلق اللقاء بين الهلال والفتح غدًا في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا بالرياض.
ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، بينما يدخل الفتح المواجهة وهو في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط فقط.