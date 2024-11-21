المفاوضات تقترب من الحسم.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات فنربخشة مع "تاليسكا"

ووفق ما أوردته صحيفة "Sözcü" في تقرير لها، اليوم الخميس فإن تاليسكا قد وافق على القدوم إلى فنربخشة، حيث لا تزال المفاوضات جاريه بين الناديين لإتمام الصفقة بالشتوية المقبلة.