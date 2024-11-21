المفاوضات تقترب من الحسم.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات فنربخشة مع "تاليسكا"

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات فنربخشة التركي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي .
ووفق ما أوردته صحيفة "Sözcü" في تقرير لها، اليوم الخميس فإن تاليسكا قد وافق على القدوم إلى فنربخشة، حيث لا تزال المفاوضات جاريه بين الناديين لإتمام الصفقة بالشتوية المقبلة.
وأفادت الصحيفة أن النادي التركي يواصل مفاوضاته من أجل استعارة اللاعب البرازيلي، على أن يتكفل النصر بجزء من راتب اللاعب، الذي يتقاضى 12 مليون يورو سنويًا .
وأحرز "أكون إليكالي"، نائب رئيس فنربخشة، تقدمًا كبيرًا في المفاوضات مع وكيل تاليسكا وناديه النصر ليكون لاعبًا بالدوري التركي، الموسم المقبل .
وأكدت الصحيفة أن النادي التركي يريد تخفيض التكلفة السنوية لتاليسكا الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى عام 2026؛ لعدم رغبتها في الإخلال بالتوازن داخل الفريق.