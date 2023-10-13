الرياض تستضيف نزال الوزن الثقيل بين "واردلي" و"أديلي" بتنظيم مجلس الملاكمة البريطاني

تستضيف العاصمة الرياض يوم 28 أكتوبر الجاري نزال الملاكمة للوزن الثقيل بين الملاكم فابيو واردلي وديفيد أديلي. ويسعى واردلي إلى الدفاع عن لقبه في بطولة بريطانيا للملاكمة في الوزن الثقيل، ويتولى مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني (BBoC) تنظيم الحدث من البداية إلى النهاية.
وتفصيلاً، يأتي النزال ضمن سلسلة نزالات Undercard الممهدة لحفل افتتاح موسم الرياض 2023، وقبل المباراة التاريخية المنتظرة بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.
ويجري حفل افتتاح موسم الرياض 2023 ضمن مبنى بوليفارد هول متعدد الاستخدامات الذي من المقرر أن يستضيف أيضا عددًا من الفعاليات والأحداث العالمية طوال فترة الموسم.
وهذه قائمة بنجوم الملاكمة المشاركين في نزالات Undercard:
* فابيو واردلي في مواجهة ديفيد أديلي
* جوزيف باركر في مواجهة سايمون كين
* كارلوس تاكام في مواجهة مارتن باكولي
* أرسلانبيك مخمدوف في مواجهة أنتوني رايت
* موسيس إيتاوما في مواجهة استيفان بيرناث
* جاك ماكجان في مواجهة السبياد دوران
وتأتي نزالات Undercard كتمهيد لنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" المرتقب، الذي يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية: "تايسون فيوري" و"فرانسيس نجانو"، ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم، ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.
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وتبدأ فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة لهذا العام نهاية أكتوبر. ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة السعودية الرياض خلال أشهر الشتاء.
ويفتح موسم الرياض أمام زواره الأبواب للاستمتاع بتجربة الآلاف من الحفلات الموسيقية والغنائية والمعارض، وتجربة تذوق الأطعمة والمأكولات، وغيرها من الفعاليات الثقافية والترفيهية الفريدة، بمشاركة العديد من أشهر النجوم وفرق الغناء العالمية.