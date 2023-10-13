الرياض تستضيف نزال الوزن الثقيل بين "واردلي" و"أديلي" بتنظيم مجلس الملاكمة البريطاني

وتأتي نزالات Undercard كتمهيد لنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" المرتقب، الذي يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية: "تايسون فيوري" و"فرانسيس نجانو"، ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم، ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.