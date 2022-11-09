صندوق ميسي الأسود "ماسنو".. في العالم العربي أُركز على الدوري السعودي لقوة المنافسة

وقال ماسنو؛ في حديثٍ مع مجلة "أريبيان بزنس"، إنه في كرة القدم العربية يركّز بشكلٍ كبيرٍ على الدور السعودي، قائلاً "أتابع الدوري السعودي جيداً، تمتاز المسابقة بتنافسية شديدة بين كثيرٍ من الفرق، والتغيير المستمر في هوية البطل أكبر دليل على ذلك، هناك أندية قوية اقتصادياً، مثل الهلال، إضافة إلى النصر والاتحاد والشباب".