صندوق ميسي الأسود "ماسنو".. في العالم العربي أُركز على الدوري السعودي لقوة المنافسة

أبدى ألبرتو ماسنو؛ أشهر إعلامي رياضي في إسبانيا، الذي يُعرف بصندوق ميسي الأسود لقوة علاقته وصداقته بالنجم الأرجنتيني الشهير الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ إعجابه الكبير بكرة القدم السعودية، وجذبها كثيراً من المواهب حول العالم.
وقال ماسنو؛ في حديثٍ مع مجلة "أريبيان بزنس"، إنه في كرة القدم العربية يركّز بشكلٍ كبيرٍ على الدور السعودي، قائلاً "أتابع الدوري السعودي جيداً، تمتاز المسابقة بتنافسية شديدة بين كثيرٍ من الفرق، والتغيير المستمر في هوية البطل أكبر دليل على ذلك، هناك أندية قوية اقتصادياً، مثل الهلال، إضافة إلى النصر والاتحاد والشباب".
وعن سبب الاهتمام بالكرة السعودية، أجاب ماسنو "لديّ كثير من الاصدقاء يتولون مهام فنية في إدارة بعض الأندية السعودية؛ منهم الروماني كونستانتين جالكا؛ وهو يقدم أداءً مميزاً".