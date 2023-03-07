في افتتاح الجولة الـ17 من دوري الطائرة.. الأهلي يستضيف الوحدة والخليج في مواجهة الاتحاد

ويتصدَّر ترتيب دوري جاهز نادي الأهلي بـ45 نقطة، ويأتي الهلال ثانيًا بـ39 نقطة، والابتسام بالمركز الثالث بـ34 نقطة، والفيصلي رابع الترتيب بـ30 نقطة، والنصر بالمركز الخامس بـ24 نقطة، والوحدة سادس الترتيب بـ21 نقطة، والخليج سابعًا بـ20 نقطة، وأبها في المركز الثامن بـ19 نقطة، والاتحاد تاسع الترتيب بـ17 نقطة، ويأتي اليرموك في المركز الحادي عشر بـ11، ويتفوّق بعدد مرات الفوز على ضمك صاحب المركز الثاني عشر بـ16، وأخيرًا الترجي بـ12 نقطة.