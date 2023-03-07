في افتتاح الجولة الـ17 من دوري الطائرة.. الأهلي يستضيف الوحدة والخليج في مواجهة الاتحاد

تنطلق، غدًا الأربعاء، مباريات الجولة الـ17 من دوري جاهز للكرة الطائرة، بإقامة ثلاث مباريات .
يلتقي الخليج والاتحاد على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، عند الساعة الـ3.30 عصرًا.
ويلعب الهلال واليرموك على صالة نادي الهلال عند الساعة الـ3.45 عصرًا .
ويحلّ الوحدة ضيفًا على الأهلي على صالة النادي الأهلي عند الساعة الـ4 عصرًا.
وتقام يوم الخميس مباراة واحدة تجمع أبها والفيصلي على صالة نادي أبها، عند الساعة الـ4 عصرًا .
وتختتم مباريات الجولة، يوم السبت، بإقامة مباراتين؛ حيث يلعب الابتسام وضمك على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف عند الساعة الـ2 ظهرًا.
وعلى نفس الصالة عند الساعة الـ4 عصرًا يلتقي الترجّي والنصر .
ويتصدَّر ترتيب دوري جاهز نادي الأهلي بـ45 نقطة، ويأتي الهلال ثانيًا بـ39 نقطة، والابتسام بالمركز الثالث بـ34 نقطة، والفيصلي رابع الترتيب بـ30 نقطة، والنصر بالمركز الخامس بـ24 نقطة، والوحدة سادس الترتيب بـ21 نقطة، والخليج سابعًا بـ20 نقطة، وأبها في المركز الثامن بـ19 نقطة، والاتحاد تاسع الترتيب بـ17 نقطة، ويأتي اليرموك في المركز الحادي عشر بـ11، ويتفوّق بعدد مرات الفوز على ضمك صاحب المركز الثاني عشر بـ16، وأخيرًا الترجي بـ12 نقطة.