شاهد.. محافظ ينبع يدشن الهوية الجديدة لنادي رضوى

وأوضح رئيس النادي علي الصبحي أن الشعار الجديد احتوى على روح رضوى من خلال جبل رضوى الشهير وحيوان الوعل، ويرمزان للقوة والشموخ، مضيفاً أن الشعار هو انطلاق للهوية الجديدة للنادي بحلة جديدة ومميزة، مع الحفاظ على عناصره الأصيلة التي تعكس تاريخه العريق، لتواكب تطلعات مجلس الإدارة وأهالي محافظة ينبع على الصعد الرياضية والثقافية والاجتماعية، وبما يتماشى مع النهضة الكبرى التي يشهدها القطاع الرياضي في مملكتنا الغالية، كما تم تدشين أطقم الفريق الكروي للموسم الرياضي 2023 - 2024.