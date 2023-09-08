ضمك يبرم صفقتين بتعاقده مع عبدالرحمن العبيد وسنوسي هوساوي

وفي ذات السياق أعلنت الإدارة رحيل اللاعب ريان الموسى، مقدمة الشكر له على ما قدمه للنادي خلال المدة التي قضاها بين أسوار النادي الذي انضم إليه في الصيف الماضي قادماً من صفوف التعاون بعقد يمتد حتى 2025.