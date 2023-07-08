النصر يواصل تحضيراته في معسكر البرتغال.. و"العقيدي" ينخرط في التدريبات

انضم حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، نواف العقيدي، لمعسكر الأصفر الجاري في مدينة فارو البرتغالية، وفقاً لما كشف عنه الحساب الرسمي للنادي العاصمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، السبت.
ويواصل أصفر العاصمة تحضيراته، تحت إشراف البرتغالي لويس كاسترو، الذي فرض تمارين بدنية وفنية على محطات متنوعة، ويستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 20 يوليو على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية، يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي الجديد.