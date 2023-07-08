النصر يواصل تحضيراته في معسكر البرتغال.. و"العقيدي" ينخرط في التدريبات

ويواصل أصفر العاصمة تحضيراته، تحت إشراف البرتغالي لويس كاسترو، الذي فرض تمارين بدنية وفنية على محطات متنوعة، ويستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 20 يوليو على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية، يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي الجديد.