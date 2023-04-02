بفضل ثنائية مانشستر يونايتد.. "نيوكاسل" يقفز للمركز الثالث

حقّق فريق نيوكاسل فوزًا ثمينًا على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ ليعزز بذلك فرصه في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.