بفضل ثنائية مانشستر يونايتد.. "نيوكاسل" يقفز للمركز الثالث

حقّق فريق نيوكاسل فوزًا ثمينًا على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ ليعزز بذلك فرصه في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
منح اللاعبُ جوزيف ويلوك التقدُّمَ لفريق نيوكاسل في الدقيقة 65، قبل أن يعزّز زميله كاليوم ويلسون الانتصار بالهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
بهذا الفوز ارتقى نيوكاسل للمركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما توقَّف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 50 أيضًا، لكن في المركز الرابع بفارق الأهداف عن نيوكاسل.