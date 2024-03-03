انتخاب السعودية عضوًا في المجلس الإقليمي للأسر القادة للاعبي الأولمبياد الخاص الدولي

انتُخبت السعودية عضوًا في المجلس الإقليمي للأسر القادة للاعبي الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ2024-2025 ممثلة بالمعلمة بمركز العون بجدة رهف البشري.
وتفصيلاً، جاء ذلك في ختام اجتماعات المجلس مساء أمس الأحد في القاهرة بمشاركة أسر اللاعبين من 10 دول عربية، التي جرى خلالها انتخاب ممثلة مملكة البحرين نازك حسين عيسى لرئاسة المجلس، وممثلة دولة الكويت صديقة الأنصاري لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كل من ممثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وعُمان والإمارات والجزائر بالمجلس خلال عامَي 2024-2025.