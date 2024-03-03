انتخاب السعودية عضوًا في المجلس الإقليمي للأسر القادة للاعبي الأولمبياد الخاص الدولي

وتفصيلاً، جاء ذلك في ختام اجتماعات المجلس مساء أمس الأحد في القاهرة بمشاركة أسر اللاعبين من 10 دول عربية، التي جرى خلالها انتخاب ممثلة مملكة البحرين نازك حسين عيسى لرئاسة المجلس، وممثلة دولة الكويت صديقة الأنصاري لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كل من ممثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وعُمان والإمارات والجزائر بالمجلس خلال عامَي 2024-2025.