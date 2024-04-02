مراكز التدريب الإقليمية تحقق 6 بطولات في دوريات البراعم
سجلت مراكز التدريب الإقليمية حضوراً لافتاً خلال بطولتي دوري البراعم تحت 11 عاماً ودوري البراعم تحت 13 عاماً لموسم 2023-2024 والتي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في العديد من مناطق المملكة.
وحققت مراكز التدريب الإقليمية 6 بطولات في أول حضور لها ببطولات البراعم والتي شاركت فيها بجانب الأندية الرسمية والأكاديميات الخاصة المعتمدة.
وشهدت بطولة دوري البراعم تحت 13 عاماً مشاركة 11 مركز تدريب إقليمياً بجانب 62 نادياً و27 أكاديمية خاصة وذلك في 14 منطقة، حيث توجت مراكز التدريب بـ3 بطولات مقابل 11 بطولة حققتها الأندية.
وفي دوري البراعم تحت 11 عاماً شاركت 8 مراكز تدريب إقليمية بجانب 41 نادياً و24 أكاديمية، لتحقق كذلك 3 بطولات من أصل 13 بطولة.
وحقق مركز تبوك الإقليمي لقبي بطولتي تحت 13 عاماً وتحت 11 عاماً، كما حقق مركز جازان الإقليمي دوري تحت 13 عاماً، وفي مكة المكرمة نجح مركز التدريب الإقليمي في تحقيق دوري تحت 13 عاماً، وحقق مركز التدريب الإقليمي بحائل بطولة دوري تحت 11 عاماً، ونجح مركز التدريب الإقليمي بالطائف بتحقيق دوري تحت 11 عاماً.
من جانبه هنأ المسؤول الفني لمراكز التدريب الإقليمية صالح الداود، مراكز التدريب المتوجة بألقاب هذا الموسم في أول مشاركة لها، مشيداً بما قدمته جميع مراكز التدريب الإقليمية خلال موسم 2023-2024.
وقال الداود إن هذه النتائج المبشرة لمراكز التدريب الإقليمية تمثل حصاداً مبكراً لجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في تقديم كل ما يلزم من دعم وتسخير كافة الإمكانات لتطوير عمل هذه المراكز بما يخدم كرة القدم السعودية، لاسيما وأن مسار تطوير المواهب يعد ضمن ركائز إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها عام 2021.