مراكز التدريب الإقليمية تحقق 6 بطولات في دوريات البراعم

وقال الداود إن هذه النتائج المبشرة لمراكز التدريب الإقليمية تمثل حصاداً مبكراً لجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في تقديم كل ما يلزم من دعم وتسخير كافة الإمكانات لتطوير عمل هذه المراكز بما يخدم كرة القدم السعودية، لاسيما وأن مسار تطوير المواهب يعد ضمن ركائز إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها عام 2021.