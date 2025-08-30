دوري روشن: الفيحاء يقتنص فوزًا ثمينًا من أمام الفتح

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء نظيره الفتح 2-1، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الفيحاء بالتسجيل عن طريق كل من جاسون ريميسيرو وألفا سيميدو في الدقيقتين 15 و45+4.
وقلص النتيجة لاعب الفتح زايدو يوسف مع صافرة نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 45+12.
ولعب الفيحاء والفتح بعشرة لاعبين بعد طرد حكم المباراة كل من أمين السباعي في الدقيقة 21، ثم خالد الرماح لاعب الفريق الضيف في الدقيقة 28 من عمر المباراة.
الفوز أضاف أول 3 نقاط في مشوار الفيحاء بدوري روشن السعودي، بينما استمر الرصيد الصفري للفتح بعد تلقي الخسارة.