الاتحاد يعلن فسخ عقد مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو

وقاد مدرب ريفربلايت الأرجنتيني السابق فريق الاتحاد في 33 مباراة خرج بـ15 فوزاً و4 تعادلات مقابل 14 خسارة، حيث خسر غاياردو مع الاتحاد بطولات دوري روشن السعودي، كأس العالم للأندية، كأس الدرعية للسوبر السعودي وكأس الملك.