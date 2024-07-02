الاتحاد يعلن فسخ عقد مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو

أعلن نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء فسخ عقد مدرب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني مارسيلو غاياردو قبل عام من نهايته لسوء نتائج الفريق في الموسم الماضي.
وقال النادي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "يعلن نادي الاتحاد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم مارسيلو غاياردو".
وأضاف البيان: "وتمنى النادي التوفيق للمدرب في مسيرته المقبلة".
وكان النادي تعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعقد لمدة عام ونصف، خلفاً للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، في نوفمبر الماضي.
وقاد مدرب ريفربلايت الأرجنتيني السابق فريق الاتحاد في 33 مباراة خرج بـ15 فوزاً و4 تعادلات مقابل 14 خسارة، حيث خسر غاياردو مع الاتحاد بطولات دوري روشن السعودي، كأس العالم للأندية، كأس الدرعية للسوبر السعودي وكأس الملك.