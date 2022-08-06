بدعوة من الاتحاد العالمي للتايكوندو.. السعودي " السلولي" ضمن حكام التضامن الإسلامي

وقال "السلولي" إنه انخرط بمجال التحكيم بعد اعتزاله تمثيل المنتخب السعودي في عام 1990 ونال الشارة الدولية عام 2000 وشارك في تحكيم 3 بطولات عالم وبطولة آسيوية وعدد من البطولات الدولية.