بدعوة من الاتحاد العالمي للتايكوندو.. السعودي " السلولي" ضمن حكام التضامن الإسلامي

استدعى الاتحاد العالمي للتايكوندو الحكم الدولي فايز عبد الرحمن السلولي للعمل ضمن الطاقم التحكيمي لمنافسات التايكوندو ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة بمدينة قونية التركية.
يُذكر أن "السلولي" يعمل رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو منذ 2017 وحتى الآن وهي المرة الثانية التي يترأس اللجنة وعضوًا بلجنة حكام الكيروقي بالاتحاد الآسيوي للتايكوندو.
وقال "السلولي" إنه انخرط بمجال التحكيم بعد اعتزاله تمثيل المنتخب السعودي في عام 1990 ونال الشارة الدولية عام 2000 وشارك في تحكيم 3 بطولات عالم وبطولة آسيوية وعدد من البطولات الدولية.
وأضاف أن النقلة في صعيد التحكيم السعودي يعود للخطط الإستراتيجية والرؤى التي يرسمها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد شداد بن طالع العمري ونائبه الحكم الدولي محمد بن زيد الوبران حيث تم توفير أحدث التجهيزات التقنية والفنية والدورات وورش العمل للحكام والمدربين لمواكبة أحدث قوانين التايكوندو عالميًا.