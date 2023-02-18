يوسف محمد.. أول سعودي عربي يتوج في "كأس العالم للدراجات"

وأضاف: "اليوم نملك أرينا ممتازة في مركز النخبة الرياضي في الدرعية، ستسهم في الإعداد للنسخة المقبلة، وستكون داعمًا لبذل المزيد، وشكرًا لكل القائمين على هذه البطولة التاريخية في هذا الموقع التاريخي".