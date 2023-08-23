"النصر" يدخل في منافسة مع "الأهلي" للتعاقد مع هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان

وانضم هاكان تشالهان أوغلو البالغ من العمر 29 عامًا، إلى إنتر ميلان الإيطالي في يوليو 2021، قادماً من أيه سي ميلان الإيطالي الذي لعب معه لمدة 3 مواسم، كما يلعب للمنتخب التركي منذ 2013، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.