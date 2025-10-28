بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.. "الأخضر" تحت 16 عامًا يواجه لبنان

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 في الأردن.
ويلاقي "الأخضر" منتخب لبنان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب العقبة في الأردن.
ميدانيًا، عاود "أخضر 16" اليوم الثلاثاء تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مرانًا استرجاعيًا، أعقبه مران تكتيكي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، لبنان، والكويت.