رياضة

بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.. "الأخضر" تحت 16 عامًا يواجه لبنان

جانب من تدريبات لاعبي المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم
جانب من تدريبات لاعبي المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم
تم النشر في

يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025 في الأردن.

ويلاقي "الأخضر" منتخب لبنان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب العقبة في الأردن.

ميدانيًا، عاود "أخضر 16" اليوم الثلاثاء تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مرانًا استرجاعيًا، أعقبه مران تكتيكي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، لبنان، والكويت.

المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم
بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عام

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org