الهلالي "روبن نيفيز".. رقيق المشاعر "بطيء الرتم" ذكي التمركز وصانع الإيقاع

يحمل "نيفيز" لقب أصغر لاعب في تاريخ بورتو البرتغالي يسجل في الدوري البرتغالي، حينما استطاع أن يهز شباك ماريتيمو في أغسطس 2014، وحينها لم يكن يتجاوز عمره 17 عامًا وخمسة أشهر.. وبعد خمسة أيام فقط من مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، كسر رقمًا قياسيًّا آخر كونه أصغر لاعب برتغالي يلعب في البطولة؛ حيث لعب 73 دقيقة في مباراة الفوز 1- 0 على ليل في المباراة الفاصلة، وحينما أصبح عمره 18 عامًا و221 يومًا، بات "نيفيز" أصغر لاعب يبدأ كقائد للفريق في دوري الأبطال.