الهلالي "روبن نيفيز".. رقيق المشاعر "بطيء الرتم" ذكي التمركز وصانع الإيقاع

صفعة كبرى في عالم الانتقالات الصيفية وجّهها الهلال السعودي لأندية عالمية، بعدما نجح في خطف البرتغالي الموهوب "روبن نيفيز"، قادمًا من صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي.
وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية، أن التعاقد سيكون لثلاث سنوات ومقابل 55 مليون يورو؛ ليصبح نيفيز ضمن أغلى الصفقات "الطبيعية" في تاريخ الدوري السعودي بعد "ماتيوس بيريرا" الذي انضم للهلال أيضًا من "وست بروميتش" بـ18 مليون يورو.
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة Football Insider أن "نيفيز" يرغب في الرحيل عن ولفرهامبتون؛ لأنه يريد تحديًا جديدًا مع فِرَق ذات مستوى أعلى.
وفي أعقاب الإعلان عن الصفقة الهامة، نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر "سناب شات" مقطع فيديو عبّر خلاله "نيفيز" عن سعادته بالانضمام لصفوف الزعيم؛ حيث قال في الفيديو: "أهلًا جماهير الهلال.. أنا سعيد جدًّا بالتوقيع والانضمام لكم، وأتمنى أن نحقق الكثير معًا.. نراكم في الرياض".
وفي نفس الوقت، في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، كان حساب ولفرهامبتون عبر تويتر، يودع اللاعب بعد مسيرة استمرت سنوات.
وفي مقطع فيديو، ظهر "نيفيز" باكيًا بمشاعره الرقيقة وهو يقول: "يا ذئاب، ستة مواسم خضت خلالها 253 مباراة، توجت بدوري الدرجة الأولى، وخمسة مواسم قضيناها في بريميرليج، التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، خضنا مغامرة أوروبية وحققنا فيها انتصارات ضخمة، سجلت 30 هدفًا وصنعت 13 آخرين، والآلاف من الذكريات التي ستدوم للأبد.. يا لها من رحلة لا تصدق".
وأضاف: "لقد عملت مع الكثير من الأشخاص العظماء خلال تلك الرحلة؛ من عامل غرفة الملابس، والطباخ، وعمال الملعب، والجهاز الفني والبدني والإعلام.. شكرًا لكم جميعًا، كل لحظة كانت لا تصدق".
ويعتبر "نيفيز" من أهم نجوم خط الوسط حول العالم؛ إذ يفضل خاصية التمرير والحيازة، مع تحكمه في نسق وإيقاع المباريات؛ ليرفع من سرعة اللعب ويقلل منها وفق ظروف المباريات وقدرات فريقه.
أما ما يميزه داخل الملعب، فهو قدرته على العرقلة، والافتكاك، وقطع الكرات، وفي حين أن عدم السرعة الكافية هي أبرز سلبياته؛ لكنه في الوقت ذاته يعوض ذلك بذكائه في التمركز، وتميزه الشديد في لعب الكرات الطولية.
وقد وصف مقال في موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "نيفيز" بأنه لاعب خط وسط دفاعي لا يخشى من التقدم إلى الأمام والقيام بهجمات سريعة؛ مما يُظهر نضجًا عظيمًا مصحوبًا بمهارة تمرير دقيقة ورؤية رائعة.
وقد بدأ نيفيز مسيرته الكروية في عام 2014 مع فريق بورتو البرتغالي، الذي استمر معه حتى 2017، لينتقل بعد ذلك لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي في صفقة تُقَدّر قيمتها في ذلك الوقت بنحو 15.8 مليون إسترليني.
يحمل "نيفيز" لقب أصغر لاعب في تاريخ بورتو البرتغالي يسجل في الدوري البرتغالي، حينما استطاع أن يهز شباك ماريتيمو في أغسطس 2014، وحينها لم يكن يتجاوز عمره 17 عامًا وخمسة أشهر.. وبعد خمسة أيام فقط من مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، كسر رقمًا قياسيًّا آخر كونه أصغر لاعب برتغالي يلعب في البطولة؛ حيث لعب 73 دقيقة في مباراة الفوز 1- 0 على ليل في المباراة الفاصلة، وحينما أصبح عمره 18 عامًا و221 يومًا، بات "نيفيز" أصغر لاعب يبدأ كقائد للفريق في دوري الأبطال.
وتم تعيين "نيفيز" كابتنًا لنادي ولفرهامبتون؛ وذلك بعد رحيل كونور كوادي على سبيل الإعارة إلى إيفرتون في الصيف الماضي عام 2022.
وفي أكثر من مناسبة، أبدى "نيفيز" إعجابه بزميله قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، آخرها على هامش بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حينما وصف "الدون" بأنه بحالة رائعة للغاية وأنه في قمة مستواه.
ووقتها قال نيفيز عن كريستيانو: "نعلم جيدًا أننا نستطيع العمل سويًّا بشكل جيد. إذا كان الفريق جيدًا، سيظهر رونالدو بشكل رائع".
وبعيدًا عن المستطيل الأخضر، يعيش "نيفيز" حياة أسرية جيدة؛ إذ يحرص على نشر صوره مع أطفاله الثلاثة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي رسالة أبوية تشع بالحب، حرص "نيفيز" على استقبال طفله الثالث؛ حيث كتب عبر حسابه على إنستغرام: "شعور لا يمكن تفسيره هذه المرة؛ ولكن بنفس الدرجة من الخصوصية ولا يُنسى.. أصبح ماتيو في أحضاننا، الوقت يمر بسرعة، لا أطيق الانتظار لأكون مع 4 أحبهم في حياتي".
كما وجّه رسالة رومانسية إلى شريكته فقال: "شكرًا لك مرة أخرى، شكرًا لكونك تلك المرأة الرائعة، أشكرك على موافقتك على مشاركة هذا معي، شكرًا لك على تحقيق أحلامنا، كم أنا فخور بك".