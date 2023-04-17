"النصر" فاوضه خلفاً لـ"غارسيا".. الأرجنتيني أنطونيو محمد يفضل البقاء مع بوماس

وقال الموقع البرازيلي إن إدارة النصر قدمت عرضاً رسمياً للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني، وأوضحت أنه بالرغم من عرض النصر المليوني، فقد رفضه أنطونيو، لرغبته في الاستمرار مع بوماس.