"النصر" فاوضه خلفاً لـ"غارسيا".. الأرجنتيني أنطونيو محمد يفضل البقاء مع بوماس

كشف موقع "somosfanaticos" البرازيلي عن رفض الأرجنتيني أنطونيو محمد مدرب نادي بوماس المكسيكي عرضاً لتولي قيادة نادي النصر خلفاً للفرنسي رودي غارسيا.
وقال الموقع البرازيلي إن إدارة النصر قدمت عرضاً رسمياً للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني، وأوضحت أنه بالرغم من عرض النصر المليوني، فقد رفضه أنطونيو، لرغبته في الاستمرار مع بوماس.
وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر للبحث خلال هذه الفترة عن مدرب جديد، خلفاً للفرنسي رودي غارسيا الذي رحل عن الفريق منذ عدة أيام.
وسبق للمدرب الأرجنتيني تدريب العديد من الأندية: أتلتيكو مينيرو، مونتيري، هوراكان، مونتيري، سيلتا فيغو، إنديبندينتي، تيخوانا، أتليتيكو كولون.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.