القاهرة.. أخضر الكاراتيه يظفر بـ11 ميدالية في البطولة العربية

وتضمّنت قائمة المنتخب السعودي مشاركة 9 لاعبين ولاعبات من فئة الأولمبي في منافسات الكاتا والقتال، حيث حقق الميدالية الذهبية في منافسات القتال للرجال كل من: علي برناوي في وزن -75 كجم وسند سفياني في وزن + 84 كجم، بينما حقق محمد المالكي الميدالية البرونزية في وزن -84 كجم، وفي القتال الجماعي للرجال حقق المنتخب الميدالية البرونزية، وفي منافسات الكاتا الفردي حقق مسفر الأسمري الميدالية البرونزية، وفي منافسات القتال للسيدات حقق الميدالية البرونزية كل من: وجن الشهري في وزن -50 كجم، ونورة الراشد في وزن -55 كجم، ولمى عبدالعزيز في وزن -61 كجم، ولجين الحربي في وزن -68 كجم، إضافة إلى تحقيق المنتخب الميدالية البرونزية في منافسات القتال الجماعي للسيدات، وفي منافسات الكاتا الفردي حققت منال الزيد الميدالية البرونزية.