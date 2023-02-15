اتحاد الرياضة للجميع يطلق أول برنامج مخصص للأعمار ما بين 35-50 سنة

وتختصّ مرحلة التنفيذ بالفئات العمرية من 35 إلى أكثر من 50 عامًا، من خلال تطبيق برنامج لإلهام البالغين الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا فما فوق لمواصلة لعب كرة القدم أو ممارسة الرياضة كهواية، وكذلك برنامج كرة القدم للمشي التي تم تصميمها بشكل أساسي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا وأكثر، بهدف تشجيع اللاعبين للعودة إلى الرياضة في بيئة ودّيّة. وتعدّ هذه اللعبة مثالية للراغبين بتحسين لياقتهم البدنية أو للذين يتعافون من إصابة، بالإضافة إلى برنامج متخصص لفقدان الوزن مصمم للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم 27.5 أو أعلى.