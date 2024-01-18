رالي داكار السعودية 2024: الإسباني "ساينز" يقترب من التتويج.. وعطل يبعثر أحلام الفرنسي "لوب"

وفي صدارة الترتيب العام، ثبّت الإسباني كارلوس ساينز أوتاده في المركز الأول، بفارق ساعة و27 دقيقة و6 ثوانٍ عن البلجيكي غيوم دي ميفيوس، فيما تراجع الفرنسي سيباستيان لوب إلى المركز الثالث، بفارق ساعة و35 دقيقة وثانيتين، والذي تبددت أحلامه في التتويج بالرالي، إثر تعرض سيارته إلى كسر في نظام التعليق، وتحديدًا في الذراع المثلثة الأساسية في الجهة الأمامية اليمنى؛ بسبب ارتطام سيارته بالأرض.