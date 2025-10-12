رياضة
بدء بيع تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والهلال.. والأسعار تبدأ من 30 ريالاً
بدأ نادي الاتحاد، أمس الأحد، طرح تذاكر مباراة فريقه الكروي الأول أمام نظيره الهلال في "الكلاسيكو" المقرر له في 24 من أكتوبر الجاري.
ويستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة كلاسيكو الاتحاد والهلال، في الجولة السادسة من عمر دوري روشن السعودي.
ونشر حساب الاتحاد عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، إعلان بدء بيع تذاكر مباراة الفريق ضد نظيره الهلال، والتي تبدأ أسعارها من 30 ريالاً وحتى 300 ريال.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الهلال سادسًا بـ 8 نقاط قبل الكلاسيكو المرتقب في الجولة السادسة بينهما.