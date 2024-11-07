بثنائية "حمدالله".. الشباب يتخطّى الخلودَ ويقفز للمركز الثالث

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفوزَ على شقيقه الخلود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الشباب بهدفين نظيفين.
أهداف المباراة سجّلها عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نفسُ اللاعب الهدفَ الثاني لفريقه في الدقيقة 75.
بتلك النتيجة يرفع الشبابُ رصيدَه من النقاط عند النقطة رقم 21، فيما توقّف رصيد الخلود عند النقطة رقم 7.