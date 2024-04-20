رياضة

خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر مايو المقبل.. جدة تستضيف بطولة نخبة الطائرة

تقام بنظام الدوري من دور واحد
خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر مايو المقبل.. جدة تستضيف بطولة نخبة الطائرة

قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إقامة بطولة كأس النخبة 2024م على صالة نادي الاتحاد بجدة خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر مايو المقبل، بمشاركة الأربعة الفرق الأوائل بالدوري، وهي الهلال والاتحاد والابتسام والأهلي، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد .

عبدالعزيز الرميحي
عبدالعزيز الرميحي

وتمنى مقرر اللجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد عبدالعزيز الرميحي التوفيق لجميع الفرق المشاركة وأكد استعداد الاتحاد لهذه البطولة الهامة التي ستكون مسك ختام البطولات الكبرى للموسم الرياض

وقال: الجميع يترقب بطولة قوية ستشهد تنافسًا كبيرًا بين الفرق الأربعة، خصوصًا بعد التعزيزات التي أحدثتها الفرق من خلال الإعارات للاعبين المحليين والأجانب.

وأختتم: "البطولة ستشهد تطبيق البروتوكول الدولي الذي يطبق في بطولات العالم".

كما وجه شكره وتقديره لإدارة نادي الاتحاد على استضافة البطولة.

جدة
الاتحاد السعودي للكرة الطائرة
بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة

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