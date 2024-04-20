خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر مايو المقبل.. جدة تستضيف بطولة نخبة الطائرة

قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إقامة بطولة كأس النخبة 2024م على صالة نادي الاتحاد بجدة خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر مايو المقبل، بمشاركة الأربعة الفرق الأوائل بالدوري، وهي الهلال والاتحاد والابتسام والأهلي، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد .
وتمنى مقرر اللجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد عبدالعزيز الرميحي التوفيق لجميع الفرق المشاركة وأكد استعداد الاتحاد لهذه البطولة الهامة التي ستكون مسك ختام البطولات الكبرى للموسم الرياض
وقال: الجميع يترقب بطولة قوية ستشهد تنافسًا كبيرًا بين الفرق الأربعة، خصوصًا بعد التعزيزات التي أحدثتها الفرق من خلال الإعارات للاعبين المحليين والأجانب.
وأختتم: "البطولة ستشهد تطبيق البروتوكول الدولي الذي يطبق في بطولات العالم".
كما وجه شكره وتقديره لإدارة نادي الاتحاد على استضافة البطولة.