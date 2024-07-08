أشبال أخضر اليد يواجهون البحرين في نهائي البطولة العربية

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال مواليد 2008م، مع نظيره البحريني، عند الساعة الـ06:00 من مساء غدٍ الثلاثاء التاسع من يوليو 2024م، في نهائي البطولة العربية المقامة حالياً في العراق.