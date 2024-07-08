أشبال أخضر اليد يواجهون البحرين في نهائي البطولة العربية

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال مواليد 2008م، مع نظيره البحريني، عند الساعة الـ06:00 من مساء غدٍ الثلاثاء التاسع من يوليو 2024م، في نهائي البطولة العربية المقامة حالياً في العراق.
وتأهل أشبال الأخضر إلى المباراة النهائية بعد تصدر جدول الترتيب العام مع نهاية الدوري التمهيدي بالعلامة الكاملة بواقع 8 نقاط، بينما جاء المنتخب البحريني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
واستطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز في جميع مبارياته الأربع بالدور التمهيدي على منتخبات: البحرين، وسوريا، والعراق، والأردن، ويسعى لتكرار فوزه على البحرين والظفر بلقب البطولة.