بقيادة "ميندي" وعبر بوابة النصر.. الأهلي بطلاً للسوبر

توج فريق الأهلي الأول لكرة القدم بكأس السوبر السعودي 2025 في نسخته الـ12، وذلك على حساب شقيقه النصر بنتيجة (5/3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على ملعب هونغ كونغ الدولي، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، بقيادة الحكم محمد الهويش.
الشوط الأول
انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان النصر البادئ بالتسجيل عن طريق قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 41، وبلغ "الدون" الهدف رقم 100 بقميص "العالمي".
وعادل النتيجة للأهلي فرانك كيسيه في الوقت بدل الضائع وتحديدًا عند الدقيقة (45+6)، حين أودع الكرة بطريقة رائعة داخل مرمى الحارس "بينتو".
الشوط الثاني
تصدى حارس الأهلي إدوارد ميندي لتسديدة رونالدو في الدقيقة 51.
وتكفل القائم الأصفر بالتصدي لتسديدة مهاجم الأهلي فراس البريكان في الدقيقة 70.
ومن خطأ قاتل للاعب الأهلي كيسيه، سجل لاعب النصر بروزوفيتش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82.
وعاد الأهلي للمباراة بهدف التعادل عبر رأسية مدافعه إيبانيز في الدقيقة 89.
وأضاع لاعب الأهلي رياض محرز فرصة التقدم لفريقه في الدقيقة (90+1).
ركلات الترجيح
ابتسمت ركلات الترجيح لفريق الأهلي بنتيجة (5/3) ليحقق لقب السوبر للمرة الثانية عبر بوابة النصر.