بقيادة "ميندي" وعبر بوابة النصر.. الأهلي بطلاً للسوبر

توج فريق الأهلي الأول لكرة القدم بكأس السوبر السعودي 2025 في نسخته الـ12، وذلك على حساب شقيقه النصر بنتيجة (5/3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على ملعب هونغ كونغ الدولي، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، بقيادة الحكم محمد الهويش.