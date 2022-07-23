النصر يحدد موقفه من انتقال فونيس موري إلى الدوري المكسيكي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي النصر، تَلَقّى عرضًا خلال الساعات الماضية، من نادي كروز أزول المكسيكي بقيمة مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات المدافع الأرجنتيني فونيس موري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت التقارير قد أكدت أن نادي النصر يرغب في التخلص من فونيس موري، الذي لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده، بظهوره بشكل غير جيد خلال الموسم الماضي.
وكشفت أن إدارة النصر لا تمانع في بيع موري مقابل 1.2 مليون دولار، بعد أن منح المدرب الفرنسي رودي جارسيا الضوء الأخضر لرحيله.
ومن المنتظر أن يتم إغلاق الصفقة خلال الأسبوع الجاري؛ على أن يغادر اللاعب معسكر الفريق في إسبانيا صوب المكسيك، لتوقيع عقده الجديد، حال الاتفاق على كل الشروط.
وكانت إدارة النصر قد اشترت عقد اللاعب من فياريال الإسباني مقابل مليوني يورو في الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد يمتد لعامين.