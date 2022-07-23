النصر يحدد موقفه من انتقال فونيس موري إلى الدوري المكسيكي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي النصر، تَلَقّى عرضًا خلال الساعات الماضية، من نادي كروز أزول المكسيكي بقيمة مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات المدافع الأرجنتيني فونيس موري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.